Эти вредоносные насекомые пока не тронули урожай местных фермеров, но чем жарче становится, тем активнее они размножаются.

На улице, в помещениях, в подъездах — луговые мотыльки заполонили Шымкент. Они активны и днем и ночью, но именно в темное время суток особенно мешают людям. Залетают в дома, летят на зажженные во дворе фонари, пугают детей и инсектофобов — людей, которые до ужаса боятся насекомых.

«Мотыльки, мошкара очень много, вечером когда идешь много деревьев, вообще там невозможно«, — говорит местная жительница.

«В квартире много, с чем связано не понятно», — говорит жительница Шымкента.

Местные фермеры говорят, их урожай мотыльки не тронули. Но это пока, уверены специалисты. Эти луговые мотыльки — вредоносные многоядные насекомые. Они поедают больше 100 видов растений, в том числе кормовые, бахчевые и овощи. Активно размножаются они с приходом лета. При этом ученые считают, что появляются они вспышками с периодичностью раз в 9-10 лет. В прошлом году вспышка произошла на западе и востоке Казахстана. Там насекомые подъели подсолнух, фермеры потеряли большую часть урожая.

«В прошлом году мы замечали, что в Актюбинской области было большое нашествие этого вредителя. Было предпринято проводить внеплановые обработки. Вспышка если она появилась в Шымкенте, она будет года 2-3, по прогнозу, литературным данным, чтобы не допустить существенного вреда нужно проводить обработку, потому что очень вредоносный«, — говорит Нуржан Мухамадиев, руководитель отдела КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева.

Бабочки проявляют активность по ночам при теплой погоде. В это время они перелетают с места на место, спариваются, откладывают яйца. За раз одна самка может отложить до 70 яиц, которые превращаются в гусениц, а затем в летающих вредителей.