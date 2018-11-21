Жители целого микрорайона Шымкента считают себя «отрезанными от цивилизации». Они жалуются на отсутствие воды и дорог. А для местных подростков ежедневный поход в школу, как преодоление полосы препятствий, сообщает «Хабар 24».

Несколько лет назад Гульжан Дуйсебекова купила участок на дачном массиве «Солтустік Саяжай». Все свои деньги она вложила в строительство дома. Женщина говорит, что, не считая крыши над головой, она с мужем и детьми живет в жутких условиях, без каких-либо коммунальных благ.

Гульжан Дуйсебекова, жительница г. Шымкента: — Вы видите эту грязь. Почему у нас нет нормальной дороги? Нам обещали посыпать улицу щебнем и заасфальтировать дополнительную дорогу, но никто ничего не предпринял.

Дорога — не единственная проблема местных жителей. В прошлом году здесь проводили газ. Рабочие раскопали траншеи, проложили газопровод и на этом работы завершили. А местные улицы так и зияют дырами уже больше года.

Баянбай Турмаханов, житель г. Шымкента: — Одна сторона улицы расположена в низменности, поэтому в той части труба зарыта. На этом участке рабочие, судя по всему, не стали глубоко копать, поэтому газопровод практически лежит на поверхности. Я уже жаловался на это в акимат.

Еще одна головная боль дачников — питьевая вода, которую в микрорайоне дают раз в неделю. Поэтому сюда ее привозят на водовозах.

Махаббат Курбанова, жительница г. Шымкента: — Иногда, когда мы требуем привезти воду, нам говорят, что доставлять ее не будут из-за плохих дорог. Бывает, что мы остаемся без воды неделями. У кого есть возможность, покупают ее в магазинах, а кто-то обходит соседей. Интересно, что мы так живем в 21 веке.

Жители говорят, местные власти о проблеме знают, обещают решить, но пока дальше разговоров дело не продвигается.

Нурлан Тилеш, и.о. акима Абайского района г. Шымкента: — В этом году 3 километра дороги в микрорайоне «Солтустік Саяжай» было посыпано щебнем. Мы продолжим работу. В зависимости от возможностей в течение недели постараемся посыпать щебень на оставшемся участке улицы и соединить ее с главной магистралью.

Что касается питьевой воды, в акимате заверили, что работают над решением этой проблемы.