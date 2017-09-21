Мало того, что в школе № 30 второклассников заставили покупать учебники, так еще и лишили воды

2
295
Школа № 30
Во дворе стоит фонтанчик для питья... но он не работает.

Здравствуйте. Мой сын пошел во 2 класс сш № 30. Изначально, нас обязали покупать учебники и тетради к ним. Я потратил около 15 тысяч тенге, чтоб обеспечить принадлежностями своего сына. А теперь главная новость… в школе № 30 сократили подачу воды… на туалетах вешают замки… а детям приходится высасывать воду для питья из кранов… когда прекратится это безобразие?

Автор: Сергей Неважно

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

2 Комментариев Включено "Мало того, что в школе № 30 второклассников заставили покупать учебники, так еще и лишили воды"

Уведомлять меня
2000
Отображать сначала:   новые | старые | популярные
осш № 30
Уважаемый родитель второго класса, Сергей. Администрация школы готова ответить на Вашу публикацию в «Народных новостях» по поводу водоснабжения и обеспечения учебниками в осш №30 имени Ораза Жандосова. Во-первых,сокращение подачи воды было осуществлено в туалете на первом этаже (только женском) в связи с ремонтом канализации. Подача воды в питьевые фонтанчики не прекращалась, за исключением фонтанчиков на первом этаже и только 20 сентября, так как велась замена кранов. Во- вторых, учебниками учащиеся вторых классов обеспечены на 95%. И на основании постановления Правительства РК №391 от 30.03.2012 года в первую очередь учебниками обеспечиваются дети из социально -уязвимых слоев населения. Поэтому данная категория учащихся… Показать весь текст »
Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
33 минут 14 секунд назад
осш № 30
Уважаемый родитель второго класса, Сергей. Администрация школы готова ответить на Вашу публикацию в «Народных новостях» по поводу водоснабжения и обеспечения учебниками в осш №30 имени Ораза Жандосова. Во-первых,сокращение подачи воды было осуществлено в туалете на первом этаже (только женском) в связи с ремонтом канализации. Подача воды в питьевые фонтанчики не прекращалась, за исключением фонтанчиков на первом этаже и только 20 сентября, так как велась замена кранов. Во- вторых, учебниками учащиеся вторых классов обеспечены на 95%. И на основании постановления Правительства РК №391 от 30.03.2012 года в первую очередь учебниками обеспечиваются дети из социально -уязвимых слоев населения. Поэтому данная категория учащихся… Показать весь текст »
Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
19 минут 20 секунд назад
wpDiscuz