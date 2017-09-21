Мало того, что в школе № 30 второклассников заставили покупать учебники, так еще и лишили воды

Здравствуйте. Мой сын пошел во 2 класс сш № 30. Изначально, нас обязали покупать учебники и тетради к ним. Я потратил около 15 тысяч тенге, чтоб обеспечить принадлежностями своего сына. А теперь главная новость… в школе № 30 сократили подачу воды… на туалетах вешают замки… а детям приходится высасывать воду для питья из кранов… когда прекратится это безобразие?

Автор: Сергей Неважно