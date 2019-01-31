Гослужащие имеют право заниматься в спортзале бесплатно, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом исполняющая обязанности директора Департамента контроля в сфере госслужбы АДГСПК Мадина Наурызбек заявила в ходе брифинга в Астане. Она отметила, что существующие в госорганах советы по этике направлены на создание госслужащим благоприятных условий труда. «Членами (совета) по этике проведена работа.

Сегодня в каждом регионе предоставляются определенные часы в спорткомплексах для бесплатного посещения спортивных занятий. Госслужащий имеет право прийти и позаниматься в зале. Эта цифра достигает сегодня порядка 20 тысяч госслужащих», — сообщила на брифинге Мадина Наурызбек. Она также отметила, что в АДГСПК регулярно проводят работу по искоренению переработок среди сотрудников министерств.

По официальным данным, почти во всех госорганах переработки сокращены. «В министерствах труда и социальной защиты, здравоохранения, образования и ряде других центральных госорганов переработки сокращены в разы. Сейчас во всех госорганах госслужащие привлекаются к сверхурочной работе в строгом соответствии с трудовым законодательством.

То есть с письменного согласия выплачиваются компенсационные выплаты либо предоставляется отгул. Следует помнить, что в течение суток разрешается не более двух часов переработок госслужащих. В течение месяца — не более 12 часов. Мы имеем конкретные результаты, когда госслужащие могут уделить время для семьи, личной жизни, могут заниматься самообразованием. Нам приходит много писем благодарности за такую инициативу», — отметила и.о. директора Департамента контроля в сфере госслужбы АДГСПК.