Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев встретился с заместителем директора китайского филиала ТОО «HENAN PROVINCE GROUP INSTALLATION GROUP СО.LTD» в Казахстане с господином Ма Шянжоу.

В ходе встречи стороны обсудили строительство ряда объектов в городе Туркестане. В частности, представители компании выразили готовность к реализации новых совместных проектов и намерены инвестировать в строительный сектор 51 млрд тенге.

В свою очередь, глава региона отметил, что со стороны государства инвесторам предусмотрены преференции и льготы, а также предложил построить жилой комплекс в административно-деловом центре города.

Вместе с тем, в завершении встречи между акиматом области и компанией «HENAN PROVINCE INSTALLATION GROUP CO.LTD» был заключен меморандум, который создаст основу для развития тесных коммерческих связей, увеличения объема двусторонних инвестиций и трансферта технологий, реализации совместных инвестиционных проектов в Туркестанской области.