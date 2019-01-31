Верхний базар, расположенный в самом центре города, в ближайшее время полностью преобразится.

Здесь идут работы по реконструкции торговых павильонов. Из многочисленных проектов были выбраны решения узбекских и киргизских архитекторов.

Новый рынок будет перестроен в восточном стиле и вместе с прилегающей к базару территорией созавать единый архитектурный ансамбль. Строительство причинило неудобство торговцам, продающим свой товар за пределами рынка. В частности, вдоль лестницы по улице Ташенова.

Как объясняет городское руководство, работы затронут все незаконные торговые ряды и предлагает переместиться на территорию рынка, обещая в течении двух месяцев освободить от налогов.