Шымкентский филиал АО «КазТрансГаз Аймак» оштрафован почти на 4 миллиона тенге.

С ноября по декабрь 2018 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент за нарушения законодательства о естественных монополиях и ненадлежащее исполнение предписаний привлек к административной ответственности ШПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ».

Департаментом наложены административные штрафы на сумму 3 848 000 тенге. По итогам работы за 2018 год по указанной сфере в доход государства взыскана вся сумма наложенных Департаментом штрафов.

Кроме этого, по результатам проверки субъекта естественных монополий и в отношений ГКП «Қуатжылуорталық», возбуждено административное дело и для принятия соответствующего решения, документы направлены в суд, — сообщает официальный ресурс Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан.