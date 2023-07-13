В Шымкенте 9 тысяч абонентов случайно оставили без газа

Больше 9 тысяч абонентов в Шымкенте остались без газа по вине подрядчика. Аварийная ситуация произошла в районе АДЦ.

Без голубого топлива, кроме жителей 60 многоэтажек, остались кафе, магазины и торговые центры. По данным «КазТрансГаза», частная компания при проведении земляных работ, повредила экскаватором подземный газопровод. Предварительный размер ущерба газовики оценили в 6 миллионов тенге. Устранение аварийной ситуации осложняется тем, что большинство абонентов не было дома.

Айбек Ергали, первый заместитель руководителя АО «КазТрансГаз Аймак» г. Шымкента:

«Совместно с городским акиматом, замакима Максут Исахов сейчас дал поручение управлению строительства, чтобы виновную компанию быстрее нашли. В этом участвуют еще полицейские наши. Акимат города нам помогает, привлекает частную компанию повторно подавать пуск газа в этажные дома. До подъезда газ подают интергаз совместно с аймаком, а дальше в квартиру подает частная компания с лицензией».

Угрозы взрыва нет, утечку локализовали спасатели. Восстановить полную подачу газа газовики обещают 14 июля до 6 часов вечера.