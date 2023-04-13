Единый контактный центр запустил КазТрансГаз Аймак

ЕКЦ позволит газоснабжающей компании обрабатывать заявки потребителей быстрее, передает OTYRAR.

В рамках работы контактного центра будет проводиться информирование клиентов по интересующим вопросам, а также обработка сообщений о проблемах клиентов с последующей регистрацией заявки на ремонт.

Также на сайте Компании функционирует модуль «Личный кабинет потребителя». Там, пользователь может подать заявку и получить технические условия на газификацию онлайн, без посещения отделения.

Кроме того, абонент получает оповещения поданной заявке, может воспользоваться калькулятором газификации, ознакомиться со статусом поверки прибора учета, договора ВДГО (внутридомовое газовое оборудование), просмотреть историю потребления, платежей и начислений.

Связаться с ЕКЦ можно через короткий номер колл-центра 5169, а также через мессенджеры – WhatsApp и Telegram – 8-777-121-26-26.