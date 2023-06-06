В каких районах сегодня отключат газ в Шымкенте

Шымкентский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» сообщает о временном отключении газа.

Отключения произойдут 06.06.2023 года с 09:00 часов, в связи с работами по демонтажу подземного газопровода высокого давления диаметром 530мм по адресу угол улиц Н.Назарбаева и Байтерекова.

Отключение касается следующих частей города Шымкент:

— микрорайоны мкр. Кайтпас (правая часть ул. Байтерекова), Нурсат, Нурсат-2, Тараз, Северо-восток, Шапагат, Нуртас, в том числе школы, детские сады, коммунально-бытовые предприятия (фитнес клубы, бани, магазины, пункты общественного питания и т.д.), котельные, предприятия ТРЦ «Даймонд плаза», «Рахима плаза», МЦ «Дора», фитнес клубы, Перинатальный центр, частные ШРП – 8 ед.

Отвественными за повторный пуск газа во внутридомовые сети будут выступать ТОО «ЮКС», ТОО «Ценнер Суан», ТОО «Абдыказы», ТОО «Шанырак Газ Монтаж Сервис».