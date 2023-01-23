62-летний мужчина скончался от отравления угарным газом в Шымкенте

Очередная трагедия произошла в Шымкенте в одном из частных жилых домов.

22 января вечером по улице Молодая Гвардия в частном доме обнаружили тело мужчины 1960 года рождения. По предварительной версии, смерть наступила от отравления угарным газом. Об этом сообщили в Шымкентском производственном филиале АО «КазТрансГазАймак».

«Предположительно отравление СО с летальным исходом. Прибыв на место вызова в 18 часов 52 минуты, аварийная бригада при обследовании выяснила, что в кухонном помещении установлены проточный водонагреватель марки «DUBAI», 4-х конфорочная г/плита и отопительный г/котел (RUGAS). Дымоотводящая труба (гофра) проточного водонагревателя отсутствует, гофра снято и сплющена в стене. Нет тяги в дымоходе отопительного г/котла. Аварийная бригада закрыла и опечатала г/кран Ду-25мм перед БГС №31377664, показание 032682мз», — говорится в сообщении газоснабжающей компании.

Как стало известно, наличие договора на ТО по ВДГО и акт на чистку дымоходов отсутствовали. Напомним, ранее OTYRAR писал о погибших при аналогичной ситуации парне и девушке, их тела нашли на съемной квартире.