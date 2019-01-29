Главный тренер национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Нурым Дюсенов в беседе с корреспондентом Prosports.kz рассказал о первых сборах команды, чемпионате страны и целях на 2019 год.

— Нурым Сапарович, как прошли сборы в Шымкенте?

— Выполнили большой объем работы, но еще есть шероховатости, есть еще над чем работать. Сейчас мы отправляем ребят по регионам, за которые они выступают, для самостоятельной подготовки к чемпионату Казахстана. На первенстве будет скомплектована новая команда по греко-римской борьбе.

— Чемпионат Казахстана и в прошлом году прошел в Шымкенте. Вам понравилась организация соревнований?

— По климатическим условиям Шымкент отлично подходит для проведения турниров в зимнее время. И соревнования всегда проходят на высоком организационном уровне.

— Какие основные старты ожидаются в 2019 году?

— Если говорить о первом полугодии, помимо чемпионата страны это чемпионат Азии, который пройдет в конце апреля в Китае. После него мы будем целенаправленно готовится к сентябрьскому чемпионату мира, который впервые примет Астана. Там будут разыгрываться первые лицензии на Олимпиаду в Токио. Наша главная задача — завоевать, даст Аллах, как можно больше лицензий. До мирового первенства мы примем участие в промежуточных международных стартах. На соревнованиях сразу видны сильные и слабые стороны спортсменов.

— Вам уже озвучили план по лицензиям?

— Да, конечно. Перед нами поставлены конкретные цели. Тем более, что Конфедерация силовых видов спорта и единоборств нас сильно поддерживает, созданы все условия, проблем со сборами, выездом на соревнования вообще нет. Если озвучивать точно количество лицензий… Как говорится, мы предполагаем, Всевышний располагает. Но разумеется, мы будем стремиться завоевать как можно больше квот на Олимпиаду. И хотелось бы, чтоб наконец-то в греко-римской борьбе появился чемпион мира.

— Вы довольны результатами 2018 года?

— На молодежном чемпионате мира Амангали Бекболатов из Петропавловска и Кахарман Кисметов из Атырау стали бронзовыми призерами. На взрослом первенстве планеты Мейржан Шермаханбет и Айдос Султангали заняли третьи места. Думаю, это только их первые шаги в большом спорте. Мы, тренерский коллектив, со своей стороны будем помогать им в достижении новых вершин.

— В каких регионах Казахстана греко-римская борьба развита лучше всех?

— Все регионы стараются, но особо можно отметить Костанайскую, Туркестанскую, Кызылординскую области, город Шымкент. Регионы работают, но хотелось бы большей отдачи. На данный момент надо признать, что квалифицированных специалистов-тренеров мало. Хотелось бы обратить больше внимания на резерв, юноши, молодежи. В этом направлению ведется работа.