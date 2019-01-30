В Шымкенте дела пяти пунктов по забою скота на ул. Дулати переданы в гражданский суд.

Ранее управление сельского хозяйства и ветеринарии наложило штраф на 7 предпринимателей на общую сумму 1 млн 94 тыс. тенге.

Из них уже взыскано 945 тыс. тенге. Кроме того, по двум пунктам дела были переданы в экономический суд Аль-Фарабийского района. И сегодня вынесено решение о прекращении их незаконной деятельности.

Напомним, два года назад в Шымкенте по распоряжению городского акимата был открыт специализированный пункт по забою скота. А незаконные пункты в центре города должны были прекратить свою работу.

Гани Курманбай, заместитель руководителя управления сельского хозяйства г. Шымкента: «Трое предпринимателей сами прекратили работу, убойные цеха закрыли. В отношении еще двух материалы мы отправили в судебные органы. Решение суда вступит в силу 6 февраля. Тогда и произведем повторную проверку».