Перед Курбан айтом баранов режут прямо в центре Шымкента. наживаясь на празднике, возобновили свою работу запрещенные убойные цеха, расположенные в старом центре на двух оживленных улицах. Постановления суда от 2013 и 2015 годов владельцы забоев так и не исполнили.

Помимо судебных постановлений, не выполнено и поручение акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова о закрытии незаконных убойных цехов на улицах Мадели кожа и Дулати. Соседи забойщиков говорят, что никогда не видели здесь ни судебных исполнителей, ни полицейских, ни чиновников. Разве что во время рейдов с руководством…

Специалисты городского отдела ветеринарии жалуются, что их «бараньи душегубы» просто игнорируют. Судя по всему, игнорируют они и налоги.

Очередной рейд ветеринаров и санитарных врачей опять свелся к угрозам.

«Согласно предписанию, вы не имеете право содержать здесь скот и проводить его забой. Точнее, держать можно, но только для себя и в ограниченном количестве. Но никак не на продажу. До и во время Курбан айта мы будем проводить рейды совместно с сотрудниками полиции. Так что лучше не нарушать требования. Иначе, готовьтесь к большим штрафам!» — говорит главный специалист отдела ветеринарии очередному предпринимателю.

Глава Шымкента не единожды встречался с владельцами незаконных пунктов убоя, работающих на улицах Дулати и Мадели кожа. Габидулла Абдрахимов даже распорядился выделить земельный участок для строительства современного убойного цеха.

Производственная площадка была построена в микрорайоне Бозарык в рекордные сроки. Она рассчитана на ежесуточный убой 250 голов мелкого рогатого и 50 голов крупнорогатого скота и лошадей.

Казалось бы, работай и зарабатывай. Но, видимо, аппетит владельцы нелегальных скотобоен, не желающих платить налоги и привыкших жить по своим правилам, укрощать не желают.

А те, кто все же решил действовать в рамках закона и потратил немалые средства на строительство цеха, сегодня терпят убытки.

«Забой скота в центре города категорически запрещен. В праздничные дни мы планируем проводить на этих улицах рейдовые мероприятия. Рейды будут проводиться с участием ветеринаров города и области, полиции и представителей СЭС. Забой скота на двух улицах будет немедленно пресекаться!» — рассказал Беглан Абдихаев, главный специалист отдела ветеринарии и сельского хозяйства Шымкента.

В погоне за прибылью нелегально действующие предприниматели намерены подзаработать и в предстоящий праздник. Ветеринары в очередной раз напоминают, что мясо в незаконных точках забоя никто не проверяет. А значит, оно может быть смертельно опасным.