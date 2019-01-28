Впервые в Шымкенте открыты зоны самообслуживания в крупных торговых точках.

В целях вовлечения граждан в активное пользование порталом электронного правительства при получении государственных услуг 22 января текущего года начали функционировать зоны самообслуживания в местах большого скопления людей на рынках «Қырғы» и «Айна».

Эта программа запущена по инициативе Департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по г.Шымкент при активном участии филиала по городу Шымкент «Госкорпорации» правительство для граждан.

Как отметил руководитель ДАДГСПК, аналогичные офисы самообслуживания работают во всех госорганах, университетах, колледжах и школах города.

«Зоны самообслуживания нацелены на ликвидацию очередей при получении наиболее востребованных справок в центрах обслуживания населения.

В данных уголках самообслуживания закреплены специалисты ЦОН, которые проводят информационно – пропагандистскую работу с гражданами о работе на портале «электронного правительства» и в мобильном приложение телеграм-бот» сообщил – Али Комекбаев.

На сегодняшний день через портал электронного правительства можно получить доступ к более 500 электронным услугам.

Наряду с этим, открытие зон самообслуживания в ближайшее время запланировано на центральных рынках города «Самал», «Бекжан», «Тулпар» и «Авто-Нур».

Таким образом, зоны самообслуживания будут способствовать формированию навыков цифровой грамотности граждан в местах с массовым скоплением людей и вследствие упразднить возможность прямого контакта граждан с чиновниками.