Информация о назначении пенсионных выплат как никогда актуальна и сегодня в шымкентском филиале Госкорпорации «Правительство для граждан» рассказали, как оформить выход на пенсию и какие документы для этого необходимы.

Сейчас в Шымкенте проживают более 87 тысяч пенсионеров.

Пенсионные выплаты, вкл»Правительствоючая базовой и выплаты из ЕНПФ, назначается со дня обращения в Госкорпорацию.

Достаточно один раз прийти в ЦОН и оставить одно заявление на все выплаты. Днем обращения считается регистрация заявления и всех необходимых документов.

Для того, чтобы оформить пенсионные выплаты, необходимы следующие документы: удостоверение личности, документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя.

В зависимости от ситуации могут понадобиться и дополнительные документы – диплом об образовании, военный билет, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, документ о статусе «кандас» и другие.

Советуем шымкентцам обращаться в ЦОН за 10 дней до наступление пенсионного возраста. На 2023 год для мужчин пенсионный возраст наступает в 63 года, а для женщин – 61.

За 2022 год более 65 тысяч шымкентцев подали заявление на назначение пенсии по возрасту