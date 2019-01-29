В Шымкенте полиция задержала студенток колледжа, совершивших грабеж.

Объектом нападения студенток одного из колледжей города стали ученицы сш № 10.

«После уроков к нашим ученицам подошли студенки колледжа попросили отойти в сторону, где применив силу, отобрали у них сотовые телефоны», — рассказала завуч по воспитательной работе этого учебного заведения Гульзат Бекболатова.

А заявление в полицию написала одна из родительниц. С ее слов, «дочь вернулась домой без айфона, избитая и плакала». Как говорит мама пострадавшей девочки, «студентки пинали школьниц и били по лицу».

Сразу после случившегося в школе собрали всех учеников девятых классов и провели собрание.

Мы сделали запрос в полицию города Шымкента по данному факту и получили официальный ответ.

«Сотрудники полиции установили и задержали участниц грабежа, совершенного 23 января текущего года в отношении девятиклассниц.

Подозреваемыми оказались студентки колледжа, которые, применив физическую силу, забрали у школьниц их сотовые телефоны.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.191 УК РК «Грабеж», — сообщили в пресс-службе ДП г. Шымкент.