В Шымкенте пьяная поножовщина закончилась убийством.

В ночь с 27 на 28 января в Центр оперативного управления поступил звонок от жителя частного сектора микрорайона Жанаталап. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и полицейские. Здесь между двумя мужчинами возникла ссора, переросшая в поножовщину.

Прибывшие на место инспекторы ДПП задержали подозреваемого на месте преступления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Асель Саденова, пресс-секретарь ДП Шымкента:

«Стало известно, что между двумя подвыпившими людьми возникла ссора. В результате один, другому нанес ножевое ранение. Потерпевший скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 1 УК РК. Начато досудебное расследование.

Подозреваемый водворен в ИВС.