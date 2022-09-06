Мужчину зарезали на стройке в Кентау

Словесная перепалка двух мужчин переросла в настоящую трагедию, передает OTYRAR.

Как сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области, труп с признаками насильственной смерти обнаружили на стройке в городе Кентау.

Все началось со словесной перепалки у одного из магазинов города. Вероятно, мужчины что-то не поделили и стали выяснять отношения. Позже конфликтующие передислоцировались на территорию недостроенного объекта. Ссора переросла в драку, а затем в поножовщину. Подозреваемый нанес смертельные ранения жертве и скрылся с места преступления.

Личность погибшего установлена- им оказался местный житель. А вот подозреваемого удалось найти спустя сутки на территории Алматы.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. В качестве вещественных доказательств изъят нож. Подозреваемый арестован.