В Туркестане зарезали мясника

22 февраля в Туркестане обнаружили труп мужчины, передает OTYRAR со ссылкой на Astana.

Полицейским удалось опознать тело, им оказался местный житель, который работал на рынке мясником. В ходе расследования оперативникам удалось задержать подозреваемого.

Выяснилось, что между мужчинами возникла словестная перепалка по поводу разделки туши, в результате которой подозреваемый кухонным ножом зарезал потерпевшего и скрылся с места происшествия.

Подозреваемого арестовали по статье 99 УК РК «Убийство». Сейчас проводится досудебное следствие.