13 суток ареста получил мужчина за то, что порезал свою тёщу

В Тюлькубасском районном суде рассмотрено дело об административном правонарушении. Мужчина нанес матери своей супруги ножевые ранения, порезал ей руку.

Женщина рассказала суду, что когда она пришла в гости к дочери домой, увидела ее лежащую на полу. Между супругами явно произошел конфликт. Она попросила зятя успокоиться, но тот схватил с кухни нож и порезал ее руку. Женщина вызвала полицию.

На судебном заседании правонарушитель признал свою вину. Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и взят под арест на 13 суток. Кроме того мужчине запретили употребление спиртных напитков, а к его поведению установлены особые требования сроком на 6 месяцев, где 2 раза в месяц он обязан посещать отделение полиции Тюлькубасского района для профилактических бесед.