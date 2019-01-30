В Шымкенте запущено мобильное приложение ShymQala. Оно позволяет в режиме реального времени отслеживать движение автобусов, — сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента.

По словам чиновников от транспорта, мобильное приложение пока работает в пилотном режиме и позволяет отследить движение автобусов по маршрутам: №141, 147, 147А 148А, 148Б, 102, 109, 118, 26.

Скачать приложение можно в Play Market или Арр Store.

Работает приложение просто – на карте нажав на нужный вам маршрут с обозначением автобуса вы можете узнать не только схему его движения, но и где в данный момент находится автобус.

Иными словами, планируя поездку вы можете открыть приложение и подойти на остановку ко времени прибытия автобуса.