Сегодня в Региональной службе коммуникаций Туркестанской области прошла пресс-конференция с участием заместителя руководителя областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Мухита Турысбекова.

На встрече с журналистами спикер рассказал о проделанной работе управлением за 2018 год.

По его словам, в прошлом году в регионе проверили строительство 2639 объектов. В их числе бюджетные, социальные, индивидуальные жилые и предпринимательские объекты.

«В общей сложности нами было выявлено, что 430 объектов построены с нарушением норм и требований, установленных законодательством, в рамках закона были приняты соответствующие меры. В частности, составлено 724 протоколов, в том числе 162 — в отношении бюджетных учреждений и 562 — частных строений», — отметил Мухит Турысбеков.

Наряду с этим спикер сообщил, что общая сумма наложенных административных штрафов составила 106 млн 695 тыс. тенге. Из них взыскано 99 млн 167 тыс. тенге. По сравнению с прошлым годом количество штрафов уменьшилось.

Вместе с тем, в ходе пресс-конференции стало известно, что прошлом году в области было снесено 67 незаконно построенных объектов. Более того, в связи с созданием Туркестанской области в настоящее время в областном центре проводятся соответствующие работы. В частности, на сегодня в Туркестане снесено 43 незаконно построенных объекта.