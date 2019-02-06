В Туркестанской области 64 258 пациентам выданы больничные листы в электронном виде.

Об этом сегодня на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев.

По его словам, все медицинские учреждения в городах и районных центрах на 100% обеспечены интернетом. К 2021 году планируется на 100% обеспечить интернетом все медучреждения, расположенные в сельских округах.

«В 2018 году за счет средств областного бюджета приобрели 5728 компьютеров. На сегодняшний день обеспеченность компьютерами составила 100%.

Кроме того, по Туркестанской области создали и заполнили 1 909744 электронных паспортов здоровья, данный показатель выполнен на 100%.

19 220 медицинских работников прошли обучение в рамках медицинских информационных систем. В настоящее время мобильными приложениями пользуются 441 717 человек. В результате этого, с помощью электронной системы врачи смогли принять 2 001533 граждан, 1 783 401 человек обратились за медицинской помощью, 64 258 пациентам выданы больничные листы в электронном виде. Более того, в районных, городских поликлиниках открыто 20 медицинских постов цифровой помощи, на этих постах обучение прошли 558 624 граждан», — отметил в своем докладе М.Егизбаев.