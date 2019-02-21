«Человек труда сегодня» — под таким названием открывается новая рубрика на официальной инстаграм-страничке akimat.shymkent. На ней будут опубликованы сведения о людях труда, которые вносят свой вклад в процветание страны и общества, государства, родного города.

Это может быть врач, учитель, фермер, писатель, человек искусства, строитель, водитель, государственный служащий, предприниматель или архитектор и.т.

«Уважаемые посетители странички, если у вас есть знакомые, а может, родные, которые могли бы стать героями нашей рубрики, можете отправить информацию о его (ее) трудовой деятельности с фотографией на номер WhatsApp акимата 8 777 885 85 13» — говориться в сообщении.

В своем выступлении глава государства отметил, что «Самая твердая валюта — это труд». И мы всегда рады рассказывать о людях, которые трудятся на благо страны и общества, на благо своей семьи.