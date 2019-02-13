Амбициозная цифровизация: в IT-сферу влили за год более 118 миллиардов тенге

Казахстан планирует войти в ТОП-30 стран по развитию информационно-коммуникационных технологий уже к 2022 году.

По итогам 9 месяцев 2018 года объём услуг по компьютерному программированию и консультациям достиг 122,4 млрд тг, увеличившись на 22,7% (22,7 млрд тг). Это максимальный показатель за последние годы. В 2017 году объём услуг составлял 99,8 млрд тг при годовом росте на 9,9%.

По объёму услуг за январь–сентябрь 2018 года лидирует Алматы: 56,7 млрд тг, +8% за год. Доля Южной столицы в общем объёме услуг по программированию в стране составляет 46,3%.

На втором месте Астана: 47,8 млрд тг — сразу на 48,5% больше, чем годом ранее. Удельный вес составил 39%.

Замыкает тройку лидеров Карагандинская область, объём услуг в которой снизился на 10,1% по сравнению с 2017 годом, составив 3,9 млрд тг.

В мировом рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index), по данным ООН, Казахстан в 2017 году занял 52-е место среди 175 стран. Согласно госпрограмме «Цифровой Казахстан», страна поднимется в рейтинге до 30-го места к 2022 году, до 25-го места — к 2025 году и до 15-го места — к 2050 году.

За 12 месяцев 2018 года, по данным Министерства информации и коммуникаций РК, было выделено 118,3 млрд тг (годовой рост на 0,9%) на развитие ИТ-сферы РК, в том числе на развитие электронного правительства, инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности потрачено 62,6 млрд тг, на проведение государственной информационной политики — 46,6 млрд тг, на прочие расходы — 9 млрд тг. При этом неосвоенные средства составили 100 млн тг, что на 148,8 млн тг меньше, чем годом ранее. По цифровым мероприятиям, реализованным в 2018 году, имеется ориентировочный экономический эффект в размере 58,3 млрд тг*.

ПИИ** в ИТ и другие информационные услуги по итогам 9 месяцев 2018 года достигли 28,4 млн долл. США — на 1,7 млн долл. США больше, чем годом ранее. Годовой рост составил 6,4%. В 2017 году объём ПИИ в отрасль составлял 26,7 млн долл. США, уменьшившись на 21,2% год-к-году.

* По данным Министерства информации и коммуникаций РК.

** Прямые иностранные инвестиции.