В дежурную часть Тюлькубасского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица совершили кражу из его автомашины, передает Otyrar.KZ.

Со слов потерпевшего, около полудня на одной из улиц районного центра автоворы вскрыли его «Мазду-626» и похитили спортивную одежду и обувь.

Общая сумма ущерба, нанесённая потерпевшему, составила свыше 40 тысяч тенге.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции сразу же приступили к необходимым мероприятиям по установлению подозреваемых лиц.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Тюлькубасского РОП задержали подозреваемого, местного жителя, который признался в содеянном.

Следствием установлено, что молодой человек оказался причастен к 4 фактам краж чужого имущества.

В тот же день подозреваемый вскрыл автомашину «Мерседес», откуда похитил 3 тысячи тенге и документы. Также воришка украл с территории местного парка строительные инструменты, нанеся ущерб потерпевшим на сумму около полмиллиона тенге. Изъятая в качестве вещественных доказательств часть похищенных вещей вернули законным владельцам.

Полицейскими выясняется причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.