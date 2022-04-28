Автоворы в Шымкенте проникли в СТО и разграбили 4 машины

Четыре машины за ночь обчистили автомобильные воры в Шымкенте. Двое мужчин уже задержаны полицией, передает OTYRAR.

Два друга в ночное время проникли на СТО. Убедившись в отсутствии охраны, они разграбили 4 автомобиля, оставленные владельцами на ремонт. Со всех авто злоумышленники сняли аккумуляторы и магнитолы, музыкальные колонки, диски, 3-метровый трос, 10-литровый тосол.

Обнаружившие пропажу на следующее утро работники СТО сразу же обратились в полицию. Факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 188 УК РК «кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо транспортное средство».

Оперативники в ходе отработки по камерам ЦОУ выявили, что автопринадлежности похитители увезли на своей машине. Проследив маршрут их движения, полицейские установили адреса злоумышленников и место, в котором они спрятали украденное.

Подозреваемых задержали. В настоящее время дело с обвинительным актом направлено в суд.

Полицейские призывают всех владельцев СТО соблюдать меры предосторожности и устанавливать систему охраны.