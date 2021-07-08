В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемых в краже запчастей от комбайна.

В дежурную часть Казыгуртского РОП поступило заявление о краже чужого имущества от местного жителя. Со слов потерпевшего, около 04.00 часов утра со двора его дома неизвестные похитили различные запчасти от комбайна. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК » кража». Сумма материального ущерба, нанесенная сельчанину, составила около 60 тысяч тенге.

На раскрытие кражи автозапчастей ориентировали следственно-оперативную группу Казыгуртского РОП, созданную из числа опытных сотрудников. В результате кропотливой работы оперативники обнаружили видеозапись, зафиксировавшую подозреваемых лиц. Благодаря оперативности и проявленному вниманию, сотрудники полиции в течение трёх часов задержали двух подозреваемых в скотокрадстве.

Следствием установлено, что молодые люди, заранее сговорившись, подъехали к месту преступления и стали дожидаться, когда хозяева уснут. Затем подозреваемые похитили запчасти от комбайна и скрылись в неизвестном направлении. Все похищенные автозапчасти они сдали в ломбард, а деньги потратили.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся под подпиской. Следствием выясняется причастность подозреваемых лиц к других аналогичным преступлениям.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают граждан о необходимости быть внимательными и принять меры к сохранности своего имущества. Также необходимо установить во дворе дома, в торговых точках надежные ограждения, камеры видеонаблюдения и охранную сигнализацию.

Если же Вы стали жертвой или очевидцем краж чужого имущества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.