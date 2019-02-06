Ролик был опубликован в Instagram-паблике astana_city. На кадрах двое мальчишек качаются на качелях, несмотря на сильный буран, передает ИА «NewTimes.kz».

Пользователей паблика видео развеселило, они активно комментируют кадры с детьми, которым сильный мороз и буран нипочем. Действие происходит в Астане, где накануне была сильная метель, а температура воздуха резко понизилась. Занятия в школах отменили 5 и 6 февраля.

Мальчиков уже успели прозвать «суровыми парнями» в комментариях к ролику. Автор видео отмечает, что «про буран дети не слышали, главное школу отменили».

https://www.instagram.com/p/BtgizJXBwKt/?utm_source=ig_embed