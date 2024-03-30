Пять советов для начала бизнеса: путь к успеху

Запуск собственного бизнеса может быть одним из самых захватывающих и перспективных шагов в вашей жизни.

Однако, как и любое начинание, начало предпринимательства требует тщательной подготовки, планирования и решительности. Основатель и глава финансовой компании «TAS Group» Дулат Тастекей, широко известный как успешный предприниматель и эксперт в области развития бизнеса, поделился важными советами для начинающих бизнесменов. Он выделил пять ключевых факторов, которые помогут начать предпринимательский путь с правильной ноги и повысят ваши шансы на успех.

Найдите свою страсть и обратитесь к ней

Страсть — это двигатель успеха в бизнесе. Найдите то, что вас искренне увлекает и в чем вы видите смысл своей жизни. Ориентируйтесь на свои увлечения и интересы при выборе направления для своего бизнеса. Работа, которая приносит вам удовольствие, будет стимулировать ваше стремление к успеху и поможет вам преодолевать трудности на пути к достижению целей.

Изучите рынок и определите свою нишу

Для успешного старта бизнеса необходимо провести тщательный анализ рынка и выявить свою уникальную нишу. Исследуйте конкурентов, понимайте потребности вашей целевой аудитории и определите, как ваше предложение может выделиться на фоне других игроков на рынке. Советую обращать особое внимание на ниши с ростом и развитием, где у вас есть возможность занять свое место.

У меня есть знакомый, который в свои 35 лет успел перепробовать десятки видов бизнеса: пытался продавать бургеры, открывал пиццерию, занимался сельским хозяйством и даже проворачивал торговлю с Китаем. Однако ни один из них его проектов не «выстрелил». Каждый раз, когда он приходит ко мне с планами, я пытаюсь дать дельные советы, но понимаю, что это невозможно, так как изначально у него не продумана ни бизнес-стратегия, ни маркетинговая и рекламная политика, и вообще отсутствует целостное виденье бизнеса. Крайний раз он пытался наладить торговлю с Турцией, но о результатах и данной затеи можно можно легко догадаться. Поэтому советую всем тщательно подходить к бизнес-проекту и четко понимать конечную цель деятельности.

Несколько лет назад я посетил Китай и побывал в гостях у родственников, которые там проживают. Они к тому моменту уже имели более чем 10-летний опыт ведения бизнеса. И вот во время беседы с ними одна фраза запомнилась мне на всю жизнь: «Не влезай в дело, о котором ничего не смыслишь». Действительно, если начинать предпринимательство в сфере, где вы не знаете бизнес-процесс, начиная от низов, то очень сложно сделать проект успешным и прибыльным.

Создайте четкий бизнес-план

Написание подробного бизнес-плана — это ключевой шаг на пути к успеху. Опишите ваши цели, стратегии, анализ рынка, прогнозы по финансам и другие важные аспекты вашего бизнеса. Бизнес-план поможет вам ясно определить свои цели и шаги к их достижению, а также будет служить вам ориентиром в процессе развития бизнеса.

Я знаю один кейс на этот счет: родственники моего близкого друга открыли в Каскелене большой двухэтажный ресторан. Внутри сделали хороший дорогой ремонт, пригласили профессиональных поваров. Разнообразие блюд, бонусы от заведения и выгодные сеты – все было продумано до мелочей. Однако несмотря на все эти плюсы, они не стали успешным заведением. Несмотря на то, что они вовремя пришли на рынок, наработали клиентскую базу и вкусно готовили, не было системного подхода. Для них это был не просто очередной бизнес, а основной источник дохода. Люди думали, что, начав дело, оно само собой будет развиваться и расширяться. Но из-за отсутствия должного контроля падал уровень сервиса и клиентов становилось все меньше.

Не бойтесь рисковать и действовать

Риски — неотъемлемая часть предпринимательского пути. Будьте готовы к тому, что не все пойдет по плану, и не бойтесь принимать решения, которые могут показаться рискованными. Однако важно также проводить анализ рисков и иметь план действий для минимизации потенциальных убытков.

Один стартапер из Кремниевой долины во время интервью российскому блогеру Юрию Дудю сказал: «В России если ты совершишь одну ошибку, то тебя больше не подпустят к другим проектам. А в Америке чем больше у тебя ошибок, тем опытным тебя считают, больше поддерживают». Поэтому хочу подчеркнуть, что неудачи – это сравнительное и изменчивое понятие. Самое главное – как вы примите эти неудачи и какие шаги будете делать в будущем, чтобы избежать ошибок.

Не бойтесь выходить за пределы своей зоны комфорта и принимать решения, которые могут показаться рискованными, ведь предпринимательство связано с рисками, и важно быть готовым к этому. Однако важно также оценивать риски, проводить анализ и иметь план действий для минимизации потенциальных убытков.

Инвестируйте в себя и в свое обучение

Бизнес — это постоянное обучение и развитие. Индустрии постоянно меняются, и чтобы оставаться конкурентоспособным, важно постоянно совершенствовать свои знания и навыки. Участвуйте в семинарах, конференциях, читайте специализированную литературу, общайтесь с опытными предпринимателями — все это поможет вам развиваться как профессионал и как лидер в своей отрасли.

Быть предпринимателем – это нелёгкий путь. И для того, чтобы идти по нему достойно, требуется характер, а для этого необходим дух. Кому-то он достается от предков, а кто-то нарабатывает его жизненным опытом, проходя через ошибки и кризисы. Тем не менее, в бизнесе от характера без знания нет никакой пользы.

Инвестиции в собственное образование и развитие — это ключевой фактор успеха. Вырабатывайте и обретайте новые навыки, изучайте тенденции в вашей отрасли, посещайте семинары и мастер-классы. Постоянное обучение поможет вам оставаться на передовой и преуспеть в вашем бизнесе.

Начало бизнеса — это захватывающее приключение, которое может привести к невероятным результатам. Надеемся, что советы от Дулата Тастекея помогут вам начать свой бизнес с правильной ноты и достичь больших высот в мире предпринимательства. Следуйте этим пяти советам, будьте настойчивыми, терпеливыми и готовыми к трудностям, и ваш предпринимательский путь будет успешным и увлекательным.

Советы взяты из книги Дулата Тастекея «Өте маңызды».