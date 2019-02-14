По месту жительства задержанных изъяты бумажные и электронные носители с религиозной литературой деструктивного толка.

Сотрудники Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана задержали четверых жителей Туркестанской области (на юге республики), подозреваемых в пропаганде терроризма, сообщает пресс-служба КНБ РК.

«14 февраля Комитетом национальной безопасности в результате оперативно-розыскных мероприятий с участием органов внутренних дел задержаны четыре жителя Туркестанской области. Они подозреваются в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни», — говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в четверг.

По информации КНБ, по месту жительства задержанных изъяты бумажные и электронные носители с религиозной литературой деструктивного толка. «Расследование продолжается».