«Мы должны прийти к единому мнению. Наступил исторический момент.

Сейчас мы дополнительно ведём воду из Кентау, также обновим канализацию. Это все делается для развития нового областного центра», — отметил глава региона Жансеит Туймебаев на отчетной встрече с населением.

Инфраструктура Туркестана — лишь малая часть предстоящей работы. Чтобы город стал по-настоящему областным центром, Туркестан решено привести к единым градостроительным нормам. Но прежде надо решить проблему с владельцами строений, идущих под снос.

Жансеит Туймебаев, аким Туркестанской области: «Необходимо аксакалам, интеллигенции, всему обществу собраться и решить проблему. Не нужно превращать снос домов в глобальную проблему. Мы все понимаем сложность ситуации. Уже создан фонд, туда предприниматели переводят деньги — кто миллион, кто три, кто — пять. Мы должны в первую очередь обеспечить достойным жильем многодетные семьи. Также не оставим без внимания молодые семьи. К этому вопросу все должны отнестись с пониманием».

Цены на недвижимость в Туркестане взорвались с начала года. Спрос на жильё вызвал не только масштабный переезд чиновников в новый областной центр, но и непомерные аппетиты отдельных граждан. От цен, которые выставляют владельцы недвижимости, глава региона в ужасе. Жансеит Туймебаев взывает местных жителей к совести.

Жансеит Туймебаев, аким Туркестанской области: «Буквально вчера я принял 40 человек, не согласных оценкой их домов. Создана комиссия, в состав которой входят и владельцы домов. Оценку производят не по кадастровой стоимости, а по рыночной. Квадратный метр считают не по 88 тысяч тенге, а по 515 тысяч! Мы все знаем сколько стоили эти дома от семи миллионов, а сейчас заломили такую цену!!! Ясно, что все желают извлечь выгоду, но ведь надо реально ставить цены. Мы сейчас выделили землю. Туда подведем инфраструктуру. Будем выдавать по 6-8 соток земли. Мы рассмотрим вопрос строительства домов. Думаю, что так будет справедливо».

Работы по изъятию земель затронули территорию, на которой находилось 154 жилых домов и 14 объектов предпринимательства. Ряд домов уже ушёл под снос.

По данным акимата, сто семей уже расстались со своим имуществом. Остальные требуют пересмотреть компенсацию.

Шынар Оразова