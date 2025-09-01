Сотни земельных участков в Шымкенте возвращают для нужд государства

В Шымкенте сотни земельных участков возвращают государству для госнужд. Кому-то из жителей выплачивается компенсация, а кому-то предлагается равноценный участок земли. Дела тех, кто отказался возвращать землю, рассматриваются в суде. В целом изъятие земельных участков для государственных нужд продолжается.

С начала года под государственные нужды изъяли 254 земельных участка. По 207 участкам общей площадью более 116 гектаров были заключены договоры об отчуждении. Владельцам выплатили больше 5 миллиардов тенге. По некоторым земельным участкам, владельцам были предложены равноценные участки для обмена.

«6 земельных участков общей площадью больше 234 га, находившихся во временном пользовании, были добровольно возвращены владельцами. 3 участка были изъяты по решению суда. 7 земельных участков общей площадью больше 57 га были возвращены государству без компенсации на основании судебного решения, в результате чего сэкономлено около 500 миллионов тенге бюджетных средств. В настоящее время ведётся работа по безвозмездному возврату ещё 30 земельных участков», — рассказал заместитель акима г. Шымкента Сарсен Куранбек.

По словам замакима, все земельные участки изымаются для строительства важных объектов. Так, для продолжения проспекта Кунаева необходимо изъять 275 земельных участков. 248 из них уже выкуплены у владельцев.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «Для пятого этапа строительства автодороги А-2 необходимо изъять 80 земельных участков. На данный момент ведётся работа по выплате компенсаций за 23 участка. Для реконструкции улицы Байдибек до улицы Алтынсарина необходимо изъять 56 земельных участков, из которых по 33 уже выплачена компенсация, и они отчуждены в пользу государства. Для строительства стадиона в Каратауском районе подлежат изъятию 191 участок. На сегодняшний день 6 участков были обменены на равноценные земли, а по 174 выплачена компенсация, и они переданы государству».

Кроме того, в Абайском районе для капитального ремонта улиц Юсупова, Тамшибулак, Жанаконыс и Ізетті государству возвращены 24 земельных участка.