Жители шымкентского микрорайона жалуются на бездействие полицейских. Говорят, устали от огромного количества квартирных краж.

Домушники совершают налеты едва ли не ежедневно. Ситуация не меняется уже 4 года. По словам местных, на участковых и следователей надежды никакой. От безысходности жители решили сами патрулировать улицы, передает КТК.

Выходить из дома жители шымкентского микрорайона Самал-3 боятся даже на пару часов. Говорят, стоит только ступить за порог, как квартирные воры тут же лезут в окно. Не спасают ни решетки, ни собаки. Полицейских тоже не видно, жалуются люди. Поэтому всё решили взять в свои руки.

Аскар Корабаев: — Мы с соседями каждый вечер собираемся и сами рейды устраиваем, потому что к нам патрули не приезжают. Кто может после работы, ходим и высматриваем незнакомцев. Воры ломают решетку и как к себе домой заходят. Полицейские уже после последнего преступления в открытую говорят, что если нет ущерба в миллион тенге, то и искать даже не будут. Если с меньшей суммой поймают, то все равно отпустят.

Домушники выносят из домов буквально все: телевизоры, шубы, драгоценности и даже детские копилки. Люди возмущаются, воры забирают алюминиевую утварь, инструменты и многое другое.

Айдар Жусипов: — Два дня назад вечером после работы нас позвали в гости. Я с работы поехал, а жена с детьми своим ходом. Ночью пришли, а дочь выбежала из дома и говорит: папа, там вещи все разбросаны. Я зашел, а там решетка сломана, дома бардак, все разбросано. Пропало около 40 тысяч, ноутбук, он больше ста тысяч стоил, копилка детей, золото.

У соседей разговоры только о том, кого ограбили и что украли. Домушники терроризируют жителей уже четвертый год. Люди возмущаются, воры становятся все активней, а стражи порядка – все незаметней. Местная полицейская служба такие упреки в свой адрес не принимает. Говорят, работают в этом микрорайоне и днем, и ночью. По их статистике, преступность они почти победили, даже при дефиците кадров.

Руслан Арыстанбаев, начальник МПС Абайского района г. Шымкента: — В 2017 году зарегистрировано 105 преступлений, а раскрыто 38. В 2018 году совершено 74 преступления, раскрыто 28. Как видите, динамика идет на снижение. В данное время написали представление об увеличении плотности нарядов с войсковой части и дорожной полиции.

Жители микрорайона Самал-3 такой статистике верят не особо. По их подсчетам, воры уже побывали в двухстах домах, а вот о раскрытых кражах они ничего не слышали. На бездействие следователей и участковых местные жители собираются писать заявления в прокуратуру. Заодно они намерены пожаловаться на чиновников. В проблемном районе уже несколько лет не могут добиться уличного освещения и поздно вечером здесь просто опасно выходить из дома.