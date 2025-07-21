Группа домушников орудовала в Шымкенте

Квартирные воры обчищали дома в поисках денег и драгоценностей. Членами ОПГ стали 5 человек.

По предварительным данным, злоумышленники проникали в частные дома через окна, выбирая те дни, когда хозяев не было. Основной целью становились драгоценности и ценные вещи. Только за последний месяц установлена их причастность как минимум к десяти эпизодам краж. Сумма ущерба, по оценке следствия, составляет около 20 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны, часть похищенного, золотые украшения, изъята и возвращена владельцам. Полиция напоминает: не оставляйте окна открытыми, особенно на нижних этажах, устанавливайте системы сигнализации и по возможности используйте современные охранные технологии.

«Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных дополнительных фактов преступной деятельности», — рассказали в МВД.