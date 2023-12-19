Серийных домушников задержали в Туркестане

Полицейские задержали двух подозреваемых в совершении краж, передает OTYRAR.

В управление полиции Туркестана с заявлением о краже обратился местный житель. Днем в его дом проникли неизвестные и похитили золотые изделия.

Ущерб потерпевшему составил около 1-го миллиона 300 тысяч тенге. Полицейские задержали двух подозреваемых.

Ими оказались жители Отырарского района и города Алматы, ранее судимые. Мужчин доставили в управление полиции.

Подозреваемые, воспользовавшись отсутствием людей, проникли в дом потерпевшего через окно. Затем похитили из спальни золотые изделия и скрылись.

Краденое имущество они сдали в ломбарды, а деньги потратили на собственные нужды. Также выяснилась причастность домушников к еще одной аналогичной квартирной краже.

Изъятые золотые изделия полицейские вернули законному владельцу. Подозреваемые арестованы.

Выясняются все обстоятельства и причастность их к другим преступлениям.