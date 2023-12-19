Серийных домушников задержали в Туркестане

Полицейские задержали двух подозреваемых в совершении краж, передает OTYRAR.
В управление полиции Туркестана с заявлением о краже обратился местный житель. Днем в его дом проникли неизвестные и похитили золотые изделия.
Ущерб потерпевшему составил около 1-го миллиона 300 тысяч тенге. Полицейские задержали двух подозреваемых.
Ими оказались жители Отырарского района и города Алматы, ранее судимые. Мужчин доставили в управление полиции.
Подозреваемые, воспользовавшись отсутствием людей, проникли в дом потерпевшего через окно. Затем похитили из спальни золотые изделия и скрылись.
Краденое имущество они сдали в ломбарды, а деньги потратили на собственные нужды. Также выяснилась причастность домушников к еще одной аналогичной квартирной краже.
Изъятые золотые изделия полицейские вернули законному владельцу. Подозреваемые арестованы.
Выясняются все обстоятельства и причастность их к другим преступлениям.