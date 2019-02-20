Бизнесмены Шардары смогут сэкономить на комуслугах. Услуги на электроэнергию снизились для них в 2 раза.

Если раньше в районе 1 кВт/час стоил 13 тенге 43 тиын, теперь 6 тенге 18 тиын. Добиться снижения тарифов удалось за счет работы местной гидроэлектростанции, сообщает пресс–служба «Turkistan Invest», филиал АО «СПК «Туркестан».

Стоит отметить, что получить доступ к сниженным тарифам на комуслуги бизнесмены могут на территории индустриальной зоны Шардары. Более того, предпринимателям здесь предоставляются земельные участки и возможность получить кредиты на производство в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На сегодняшний день здесь реализуются 3 проекта общей стоимостью 1 125 млн тенге и с созданием 405 рабочих мест. Среди них хлопкоперерабатывающий завод ТОО «Айкажы» стоимостью 2,4 млн долларов США.

Сопровождением проекта занимаются сотрудники «Turkistan Invest», филиал АО «СПК «Туркестан». Мощность производства составляет 50 тысяч тонн. Продукция будет экспортироваться в соседние страны.