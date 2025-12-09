В индустриальной зоне строится паропровод

В индустриальной зоне «Оңтүстік» в Шымкенте реализуется проект строительства паропровода. Протяжённость будущей линии — 4,3 километра.

Подрядчик — ТОО «Отау Строй». Работы начались в ноябре, завершение запланировано на 2026 год. Проект направлен на развитие инженерной инфраструктуры индустриальной зоны и повышение эффективности работы предприятий. При строительстве используются стальные трубы диаметром Ø108 мм и Ø325 мм.

Ввод новой линии обеспечит стабильность технологических процессов и бесперебойную работу производств.