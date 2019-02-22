Филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент приглашает вас посетить «День открытых дверей»

22 февраля 2019 года можно получить консультацию по всем интересующим вопросам в области недвижимости и земельных отношений, вопросы касательно назначении пенсии и пособия, а также электронных государственных услуг.

Для удобства граждан, желающих обратиться за консультацией, сообщаем адрес проведения Дней открытых дверей: г. Шымкент, ул. Мадели Кожа 1/16, здании ЦОН

Время: с 11:00 до 13:00 часов

Будем рады ответить на все ваши интересующие вопросы!