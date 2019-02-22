Суть флешмоба состоит в том, чтобы каждый, кто умеет пользоваться цифровыми сервисами, обучил пятерых незнакомых человек.

В госкорпорации «Правительство для граждан» запустили инициативу «Начни с себя», сообщает Zakon.kz.

«Наверное, каждый из нас видел фильм «Заплати другому», где мальчик изменил мир не с помощью супер способностей или супер оружия, а с помощью простых жестов доброты по отношению к посторонним людям. Я вижу параллели между этим фильмом и нашей работой.

Каждый из нас на своем рабочем месте и в нерабочее время способен обучить пятерых незнакомых людей пользованию порталом электронного правительства, получению услуг через телеграмм-бот и приложение mGov. Таким образом, мы дадим казахстанцам импульс знаний о цифровых услугах, ведь каждый из нас может быть не просто менеджером, автоматически выполняющим должностную инструкцию, а стать тем самым звеном в общей цепочке распространения цифровой культуры», — заявил Оспанов.

Инициативу поддержали все присутствующие сотрудники. Планируется, что в результате возрастет цифровая грамотность казахстанцев, а также количество граждан, владеющих навыками пользования порталом egov.kz и новыми цифровыми сервисами.