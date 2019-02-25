Качественная трансплантация органов привлекает туристов в Шымкент.

Только в прошлом году хирурги городской клинической больницы №1 прооперировали 17 иностранцев, среди них граждане Германии, Канады, Израиля и Румынии. Всего же здесь провели 145 операций по пересадке почек и 19 — печени, передает 24.kz.

Все они прошли успешно, сейчас пациенты чувствуют себя хорошо. Сами врачи говорят, что таких успехов удалось добиться благодаря государственным программам, направленным на улучшение качества медицинских услуг.

Ежедневно в Шымкентскую больницу обращаются до 250 человек, 70% из которых направляют на стационарное лечение.

Абылай Донбай, заместитель главного врача клинической больницы №1 г. Шымкента: «Иностранцы приезжают к нам со своими донорами. У нас не было случаев, чтобы донором выступил казахстанец. Наша цель — развивать медицинский туризм».