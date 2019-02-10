Как чувствует себя несчастная девушка, которая пыталась свести счеты с жизнью, рассказал юрист Еркин Кахаров.

Именно он предал общественной огласке шокирующий факт о похищении и изнасиловании 19-летней пострадавшей.

Еркин Кахаров, юрист: Дело получило широкий общественный резонанс. Сейчас девочка физически чувствует себя хорошо. Состояние здоровья улучшилось, но внутреннее ее состояние из-за стрессовой ситуации мне передать очень сложно.

Напомним, что девушка была знакома с парнем всего несколько дней и замуж за него не собиралась. Однако у «жениха» были на этот счет свои планы. Он украл девушку, против ее воли привел в квартиру и надругался над пленницей. Чтобы избавиться от унижений и позора девушка решилась на отчаянный шаг. Она выпрыгнула из окна, получив серьезные травмы.

Подозреваемый в тяжком деянии находится на свободе. Его сначала задержали, а позже по каким-то причинам из под стражи выпустили. Дело могли бы просто спустить на тормозах, если бы не юрист, за помощью к которому обратились совершенно посторонние люди. Тема виновности женщин во всех ситуациях беспокоит правоведа.

Еркин Кахаров, юрист:Женщина самое слабое звено в нашем патриархальном обществе. Родила виновата, украли виновата, родители выгоняют из дома. Я этого не понимаю»

По словам юриста, таких истории на юге страны тысячи. Просто многие из них намеренно замалчиваются из-за страха и позора. И лишь единицы становятся предметом разбирательств в суде.