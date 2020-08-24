Полицейские Туркестанской области нашли и вернули домой 17-летнюю девушку.

В дежурную часть Байдибекского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что ее 17-летнюю дочь похитил житель города Алматы, с которым девушка познакомилась в социальной сети.Цель, которую преследовал алманитец — женитьба.

Обеспокоенная мать обратилась к полицейским за помощью.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 125 УК РК “Похищение человека“. Как только сотрудники Байдибекского РОП получили сообщение, то сразу же приступили к розыскным мероприятиям. Стражи порядка опросили очевидцев, а также тщательно проверили места, куда могли бы направиться молодые люди.

В результате, на следующий день полицейские обнаружили их местонахождение. Оперативники нашли молодых в одном из парков города Туркестан. Их доставили в отдел полиции.

Следствием установлено, что 17-летняя девушка познакомилась с молодым человеком в социальной сети и общалась с ним в течение шести месяцев. Девушка призналась, что ушла по своей воле, ни с кем не посоветовавшись. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

В свою очередь, мать девушки выразила искреннюю благодарность полицейским, которые не дали молодым совершить ошибок, оперативно обнаружили и вернули ее дочь домой живой и здоровой.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют родителям не оставлять своих детей без внимания, по возможности быть в курсе их дел и быть знакомым с кругом их общения. В случае пропажи ребенка, необходимо незамедлительно обращаться в полицию по телефону “102“.