Проблема трехсменных школ в Шымкенте будет решена к 2021 году. Не исключено, что во многом это будет сделано благодаря строительству школ в рамках ГЧП и открытию частных школ, в которых будет размещаться госзаказ.

Сейчас в 147 школах города обучаются 197 тысяч детей. В 2018 году в первые классы пришли 24 000 детей. Для сравнения. В 2017-м – 21 000.

В 19 школах Шымкента дети получают образование в три смены. В этом году предусмотрено 7,5 млрд. тенге на строительство 10 новых школ и 672 млн. на строительство пристроек к 5 школам.

Это значит, что в этом году на три школы с трехсменным обучением станет меньше. В целом же вопрос трехсменных школ в Шымкенте будет решен к 2021 году.

Кроме того в Шымкенте будет построено 14 студенческих общежитий. Расположатся они на 8 га в мкр. Туран. В них будет 5000 мест. Еще два общежития на 2000 и 500 мест планируют построить предприниматели. Уже заключены соответствующие договоренности.

Фармацевтическая академия планирует модернизировать одно из своих зданий и реконструировать его под общежитие на 450 мест.

Об этом сообщил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов в ходе отчетной встречи перед населением о работе, проделанной акиматом в 2018 году. В целом вопрос обеспечения общежитиями будет решен в 2021-2022 годах.