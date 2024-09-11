Число учеников в шымкентских школах в разы превышает норму

В 13 городских школах число учеников в разы превышает их проектную мощность.

Пытаясь «разгрузить» учебные заведения, в мегаполисе решили возводить пристройки при них и арендовать помещения у разных организаций. Однако эта идея понравилась далеко не всем. В одной из школ родители отказались переводить своих детей из-за некомфортных условий.

Через тернии к знаниям. Родители учеников 29-ой школы всеми силами пытаются достучаться до управления образования Шымкента. Ведь, как признается Светлана Сахнова, в новом учебном году их школа не смогла вместить учеников 6-го и 7-го классов.

«Наш директор школы объясняет тем, что здание при 29-й школе, где раньше были мастерские, они признали аварийным и не пригодными для того, чтобы там были кабинеты. И мы должны куда-то идти», — говорит Светлана Сахнова, жительница г. Шымкента.

В школе вместо положенных 700 детей учатся почти в два раза больше. Решено было арендовать кабинеты в другом здании. Однако новые условия у родителей вызвали опасения. Узкие коридоры и помещения, общие уборные – всё это стало причиной возмущения. После разгоревшегося скандала директор Майра Мамахова заверила, что от идеи массового переселения в школе отказались.

«Уже провели разъяснительную работу с родителями. Больше 100 детей перевелись по своему микро-участку. И так получилось, что мы сейчас расписание составили, у нас посадочные места есть, проблема уже решена», — говорит Майра Мамахова, директор школы.

В новом учебном году в Шымкенте 13 школ попали в список переуплотненных. В управлении образования проблему признают. Руководитель отдела Аширбек Адиев отмечает, что в некоторых случаях удалось избежать трехсменного обучения благодаря строительству пристроек. Однако основная надежда – на национальный проект «Комфортная школа».

«Сейчас в городе 13 школ, которые могут перейти на трехсменный режим обучения. Но проблема должна решиться в этом году. В нашем городе обещают совсем скоро открыть новые комфортные школы», — говорит Аширбек Адиев, руководитель отдела управления образования г. Шымкента.

До конца 2025 года по всей стране планируется сдать в эксплуатацию 217 школ современного формата. В Послании народу Казахстана Президент отметил, что данный вопрос крайне актуален. Правительству и акимам поручено активно подключиться к этой работе. В Шымкенте комфортные школы откроются в основном в тех микрорайонах, где ранее учебные заведения отсутствовали. Это избавит детей от необходимости ездить за знаниями в другую часть города. В этом году в мегаполисе 11 новых школ откроют свои двери для учеников.