Аким Шымкента отчитался перед жителями Енбекшинского района

Жителям микрорайонов и жилых массивов Енбекшинского района Шымкента, вошедших в состав города, есть что сказать главе города.

Из года в год требования населения не меняются. Люди просят провести освещение на улицах, довести до ума канализационные и ирригационные системы, поднять культуру поведения кондукторов. И это помимо вопросов обеспечения питьевой водой и природным газом. Мы побывали на отчетной встрече, организованной в рамках проекта «слышащее государство».

Аким:»В СМИ заявили, что на отчетные встречи с акимом приглашают одних учителей. Есть здесь учителя?!»

На отчетную встречу городского главы пришли жители микрорайонов Онтустик, Коксай, Каратобе, Карабастау, Жулдыз, Жалын, Бадам 1 и 2. Всех, не только прподавателей, волнуют проблемы Енбекшинского района. А потому люди с рвением перешли в прения.

«У нас два месяца перестали подметать улицу, дворы. Не убирают мусор. Сами убираем. Когда решится вопрос?»-спрашивает жительница Нагима Нагашбеккызы.

Мурат Айтенов, аким г. Шымкента:

«Да, этот вопрос на сегодняшний день один из злободневных. Сейчас коммунальные предприятия судятся. Думаем, что уже в конце недели вопрос прояснится. Да, мы знаем, что от этого страдают жители, да и облик города. Мы сейчас поднимаем вопрос о том, чтобы сроки работы коммунальных хозяйств в правилах тендера, были указаны не на один год, а на несколько. А то всё время, по истечении года, происходят подобные недопонимания».

Жителей улицы Клары Цеткин интересует вопрос зловония от канализации. Он, по словам местных жителей, не решается два года.

Кулипа Асылбекова, жительница:

«Из канализации доносится такой жуткий запах, им все комнаты пропитаны. Сколько можно терпеть? Каждый раз вызываем скорую, отравление у людей. Возьмите пожалуйста этот вопрос на контроль».

Александр Малахов, заместитель акима Енбекшинского района г. Шымкента:

«Этим вопросом занимается министерство экологии и СЭС. По всем колодцам ведется работа. Сейчас по «Таупродукт» и «Спецзавод» по Каратау начнутся проверки. Со стороны ТОО» Водные ресурсы и Маркетинг» ведутся работы по очистным сооружениям. По представлению СЭС открывается дело. Будут приняты меры».

Старейшины решили подойти к решению наболевших проблем по-своему — через благословение.

«На Вас, как на акима возложена большая ответственность. Служите народу справедливо, честно. Будьте им опорой».

Отчетные встречи акима Шымкента перед населением продолжаются.