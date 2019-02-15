В Шымкенте создали Центр поддержки многодетных матерей. Об этом в ходе отчета сообщил аким Шымкента.

«Каждая многодетная мать – героиня. Потому что наши дети – это наше будущее. Поэтому я хочу сказать спасибо всем многодетным. Я хорошо знаю, что такое многодетная семья. Мой отец родился в семье, где было 10 детей, мать – 7 детей. Я родился в семье с 5 детьми. Поэтому я прекрасно знаю, каково это», — отметил он.

Сейчас в третьем мегаполисе проживают 31008 многодетных матерей. 2220 из них — обладатели подвески «Алтын алқа», 6056 – «Күміс алқа», 511 – орденом «Материнская слава» первой степени, 796 — второй степени-796.

«3200 многодетных семей живут в сложных условиях. Поэтому мы решили представить вам следующие проекты поддержки многодетных, которые разработал акимат города:

Первое – Центр обслуживания многодетных матерей. Здесь они смогут получать все госуслуги.

Второе – бесплатный проезд матерям-героиням, награжденным подвесками «Кумис» и «Алтын» алка и матери-героини, награжденные орденом 1 и 2 степени. С 1 марта эта категория включена в список льготников, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Это будет наш подарок многодетным матерям к 8 марта. При этом, акимат Шымкента субсидирует транспортникам расходы на проезд матерей-героинь.

Третье – помощь малообеспеченным многодетным семьям мы увеличиваем с 25 000 до 100 000 тенге. И выдаваться она будет в августе. Я думаю, это будет хорошая поддержка семьям», — подчеркнул Габидулла Абдрахимов.

Кроме того, вместе с предпринимателями мы запускаем проект «Ты не один» — многодетным матерям, оказавшимся в очень сложной жизненной ситуации будем строить дома. И я заранее хочу поблагодарить предпринимателей, которые решили поддержать этот проект.

И еще, в этом году, чтобы не допустить отравления угарным газом и минимизировать риски от пользования газом в быту, 1000 семьям начали устанавливать газосигнализаторы — приборы, позволяющие отключать подачу газа в случае малейшей утечки или угрозы. Отметим, все приборы будут приобретены за счет средств спонсоров. Устанавливать их будут малообеспеченным и многодетным бесплатно.

Также, аким Шымкента пригласил многодетных матерей прийти на личную встречу и пообещал, что будет сидеть до последнего, пока все не расскажут о своих проблемах.

«16 февраля в 11 часов я готов встретиться со всеми многодетными матерями. Приходите. Я обещаю, что не уйду до последнего. Приходите», — пригласил аким Шымкента.

Кроме того, он сообщил о нескольких мерах поддержки многодетных, которые разработаны в акимате Шымкента.

Уже первого марта многодетные матери-героини, награжденные подвесками «Кумис алка» и «Алтын алка» и матери-героини, награжденные орденом 1 и 2 степени будут ездить в общественном транспорте бесплатно.

«Это будет наш подарок многодетным матерям к 8 марта. При этом, акимат Шымкента субсидирует транспортникам расходы на проезд матерей-героинь», — подчеркнул Габидулла Абдрахимов.