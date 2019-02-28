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Джаз-бэнд из Шымкента услышат в Индии на фестивале Известный не только в Шымкенте, но и во всем Казахстане шымкентский джаз-бэнд «Онтустик цирка» отправляется на крупнейший международный джазовый фестиваль. Он пройдет в Индии. Выступления...

В спецЦОНе Шымкента прошла акция «Не плати за бесплатное» "Не плати за бесплатное!" Под таким названием в специализированном отделе по обслуживанию местных автолюбителей прошла акция, направленная на борьбу с незаконным оформлением водительских прав...