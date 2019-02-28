Казахстанец положил в обертки плиточного шоколада настоящие деньги и раздал их совершенно незнакомым женщинам, которых встретил на своем пути. Данное видео появилось в сети Инстаграм, передает NUR.KZ.
В казахстанском сегменте Instagram набирает обороты эстафета добра. Так, некий молодой человек купил пять плиток «Казахстанского» шоколада, положил под обертку каждой 20 тысяч тенге и раздал их незнакомым женщинам, которых встретил на своем пути.
Он просил женщин обязательно открыть шоколадки собственноручно.
Комментаторы назвали парня примером для подражания.
https://www.instagram.com/p/BuWeC5Ehyar/?utm_source=ig_embed