Продолжается помощь матери, родившей тройняшек.

Сегодня специалисты Управления занятости и социальной защиты г. Шымкент посетили больницу, чтобы узнать состояние матери и детей.

Малыши, которых недавно выписали из роддома из-за отсутствия подобающих условий дома, вновь попали в больницу.

Специалисты управления совместно с благотворительным фондом» Ізгілікте жарысайық » отвезли маме и малышам продукты питания и молочные продукты. Приобрели и необходимую одежду и средства гигиены.

Фозила Досметова поблагодарила тех, кто ее поддержал в этот трудный период.

Одними из первых руку помощи одинокой матери протянули представители Управления занятости и социальных программ города Шымкент. Только вчера они совместно с предпринимателями, благотворительными фондами доставили продукты питания нуждающейся семье.

Кроме того, представители благотворительного общественного фонда «Ізгілікте жарысайық» подарили радость детям – привезли им теплую одежду и другие необходимые вещи.

Но чтобы женщина могла воспользоваться господдержкой, семье необходимо оформить документы. Из-за отсутствия регистрации (прописки в городе) женщина с детьми лишена возможности получать адресную социальную помощь и единовременные пособия. Все, что нужно сделать сейчас – обратиться в управление.

Улдана Бекбау, руководитель отдела Управления занятости и социальной защиты г. Шымкент: «Если представитель семьи обратится к нам мы поможем с оформлением всех необходимых документов. Помимо адресной социальной помощи и единовременных пособий, эта семья может получить соответствующую финансовую поддержку от государства.

К примеру, пособие на ребенка до одного года – сейчас его размер составляет более 22 тыс. тенге. Кроме того, есть разовая материальная помощь, выплачиваемая из ГЦВП — 159 163 тенге. Как только ее трое малышей достигнут одного года, ей, как обладателю подвески «Кумис алка» ежемесячно будет начисляться пособие в размере 16 160 тенге. Мы делаем все возможное, чтобы оказать всю поддержку, предусмотренную законом».